В США заявили, что конкретных угроз насилия в связи с выборами не выявлено

Нед Прайс оценил отсутствие опасности по данным спецслужб.

Власти США заявили, что конкретных угроз насилия в связи с промежуточными выборами в Конгресс не выявлено. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник добавил, что лидер Белого дома Джо Байден выступит по их итогам 9 ноября. Напомним, что специальные службы США проинформировали американское руководство о том, что не фиксируют конкретных угроз применения насилия в стране в связи с предстоящими 8 ноября промежуточными выборами. Об этом говорили в Белом доме.

Правоохранительные органы уведомили нас о том, что конкретных, заслуживающих доверия угроз к настоящему времени не выявлено. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

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Фото и видео: YouTube / Белый дом