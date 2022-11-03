Госдеп: США могут ввести санкции против КНДР за поставки оружия РФ

В Госдепе США рассказали о том, что власти могут ввести санкции против КНДР (Северной Кореи) за поставки оружия российской стороне. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в Вашингтоне. Чиновник объяснил, что будут изучены возможности по дополнительным инструментам воздействия и имеющимся на это полномочиям.
Точно так же, как мы используем все возможности и будем использовать все возможности для противодействия иранским поставкам оружия в Россию, мы будем делать то же самое в отношении КНДР.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Напомним, что в сентябре 2022 года военное руководство Северной Кореи опровергло подобные обвинения со стороны США. Чиновники объяснили, что страна никогда не поставляла и не планирует делать поставки оружия или боеприпасов в Россию. По версии Пхеньяна, необоснованные обвинения призваны подорвать имидж государства.
Госдеп США: контакты между США и Россией на саммите G20 не планируются.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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