Госдеп: США могут ввести санкции против КНДР за поставки оружия РФ

Нед Прайс оценил действия США при подтверждении, что Северная Корея делает военные поставки Москве.

В Госдепе США рассказали о том, что власти могут ввести санкции против КНДР (Северной Кореи) за поставки оружия российской стороне. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс в Вашингтоне. Чиновник объяснил, что будут изучены возможности по дополнительным инструментам воздействия и имеющимся на это полномочиям.

Точно так же, как мы используем все возможности и будем использовать все возможности для противодействия иранским поставкам оружия в Россию, мы будем делать то же самое в отношении КНДР. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в сентябре 2022 года военное руководство Северной Кореи опровергло подобные обвинения со стороны США. Чиновники объяснили, что страна никогда не поставляла и не планирует делать поставки оружия или боеприпасов в Россию. По версии Пхеньяна, необоснованные обвинения призваны подорвать имидж государства.

Госдеп США: контакты между США и Россией на саммите G20 не планируются.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State