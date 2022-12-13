В Госдепе заявили, что Запад не устанавливает правила для международного сообщества

Нед Прайс рассказал о том, что Сергей Лавров просто "сотрясает воздух".

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили о том, что коллективный Запад не устанавливает свои правила для международного сообщества ил правовые требования. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Таким образом чиновник прокомментировал прессе слова российского министра по иностранным делам Сергея Лаврова. ранее г лава МИД РФ рассказал о том, что Запад и США взяли линию на "приватизацию" всемирных организаций, а правила в них "ломаются через колено".

Это не то, что создал Запад или США. Эти правила были написаны международным сообществом после Второй мировой войны, для того, чтобы предотвратить третью мировую войну <...>. Любая попытка изобразить... это не больше чем сотрясение воздуха. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В России видят внешнеполитическую линия Запада на "приватизацию" секретариатов ООН, Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Сергей Лавров добавил, что эта деятельность переходит все грани приличия и дипломатической этики.

В Госдепе США считают необходимым расследовать военные преступления против военных России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State