Американские власти будут призывать к расследованию военных преступлений против российских военных, совершенных в ходе конфликта на Украине в том случае, если такие факты будут зафиксированы международным сообществом. Соответствующее заявление в ходе выступления в Вашингтоне перед журналистами на регулярном брифинге сделал официальный представит ель внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник прокомментировал недавние видеозаписи, распространившиеся в социальных сетях, на которых солдаты Вооруженных сил Украины казнят российских бойцов. В Госдепе США пояснили, что киевский режим объявил Западу о том, что проводит собственное расследование в связи с подобным и обвинениями.
Мы всегда ясно говорили, что военное преступление - это военное преступление. Неважно, кто его совершил. Если будут подозрения, что российские силы и отдельные лица стали жертвами военных преступлений, мы будем призывать к расследованию.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
Дипломаты из Москвы неоднократно обращали внимание на примеры жестокого обращения с российскими военнопленными, их казни, а также применение силами ВСУ боевых отравляющих веществ.
Госдеп США опроверг обвинения журналиста Херша в организации взрывов на "Северных потоках".
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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