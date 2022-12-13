Госдеп США опроверг обвинения журналиста Херша в организации взрывов на "Северных потоках"

Нед Прайс оставил проведение расследования пострадавшим странам Европы.

В американском внешнеполитическом ведомстве отвергли обвинения в подрыве российских энергетических "Северных потоков" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник ответил на вопрос одного из корреспондентов, что оставляет международное расследование там странам, в чьей .рисдикции зафиксирована диверсия на газотранспортной системе. Он напомнил, что эти взрывы на трубопроводах зафиксированы не на территории США, а в территориальных водах стран-партнеров. Вс связи с ситуацией Госдеп не может оценивать надлежащие следственные механизмы.

Это чистая дезинформация, что США стоят за тем, что произошло. Мы озвучиваем этот посыл постоянно перед лицом лжи, которую генерируют российские власти, и продолжим это делать в любой форме, если потребуется. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США заявили, что не видят военной угрозы Молдавии.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State