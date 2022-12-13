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В Госдепе США заявили, что не видят военной угрозы Молдавии

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Нед Прайс оценил слухи о "дестабилизирующем заговоре России".

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не видят военной угрозы для Молдавии. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Дипломат напомнил о том, что страна тесно работает совместно с Кишиневом по формированию в республике политической устойчивости для противодействия долгосрочным усилиям дестабилизирующих факторов.

... Глубоко обеспокоен сообщениями... о заговоре для дестабилизации демократически избранного правительства Молдавии. На данный момент мы по-прежнему не видим прямой военной угрозы Молдавии.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп СШа напомнил о том, что Вашингтон решительно поддерживает молдавского президента Майю Санду и ждет с нетерпением продолжения двустороннего сотрудничества с новым правительством республики.

США опасаются расширения присутствия Израиля на Западном берегу реки Иордан.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, майя санду, молдавия, нед прайс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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