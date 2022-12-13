В Госдепе США заявили, что не видят военной угрозы Молдавии

Нед Прайс оценил слухи о "дестабилизирующем заговоре России".

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что не видят военной угрозы для Молдавии. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Дипломат напомнил о том, что страна тесно работает совместно с Кишиневом по формированию в республике политической устойчивости для противодействия долгосрочным усилиям дестабилизирующих факторов.

... Глубоко обеспокоен сообщениями... о заговоре для дестабилизации демократически избранного правительства Молдавии. На данный момент мы по-прежнему не видим прямой военной угрозы Молдавии. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп СШа напомнил о том, что Вашингтон решительно поддерживает молдавского президента Майю Санду и ждет с нетерпением продолжения двустороннего сотрудничества с новым правительством республики.

США опасаются расширения присутствия Израиля на Западном берегу реки Иордан.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State