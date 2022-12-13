США опасаются расширения присутствия Израиля на Западном берегу реки Иордан

Нед Прайс рассказал о позиции Вашингтона по "расширению земли" еврейского государства за счет Палестины.

Американские власти глубоко встревожены планами Израиля расширить свое поселенческое присутствие на Западном берегу реки Иордан. Соответствующее заявление в ходе регулярной пресс-конференции с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Госдепа США Нед Прайс. Таким образом чиновник отреагировал на постановление правительства еврейского государства по началу процесса ретроактивной легализации девяти поселенческих форпостов, а также продвинуть собственные проекты строительства десяти тысяч единиц жилья для своих граждан на территориях, которые большая часть мира считает палестинской землей.

Как предыдущие администрации, демократические и республиканские, мы решительно возражаем против таких односторонних мер, которые провоцируют напряженность и подрывают перспективы достижения переговорным путем бигосударственного решения. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа

Госдеп надеется, что США и Никарагуа смогут улучшить отношения после высылки осужденных.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News

