Госдеп надеется, что США и Никарагуа смогут улучшить отношения после высылки осужденных

Нед Прайс рассказал о решении страны Латинской Америки отправить 200 человек в США.

Американское внешнеполитическое ведомство надеется на то, что власти США и Никарагуа смогут улучшить отношения после высылки осужденных. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник пояснил, что Вашингтон и Манагуа смогут сделать шаги по улучшению двусторонних отношений после решения властей латиноамериканской республики депортировать более 200 человек, осужденных за антигосударственные преступления.

Наши санкции и другие ограничения остаются в силе, хотя мы надеемся на то, что США и Никарагуа могут отталкиваться от этого шага в дальнейшем. Мы надеемся, и мы хотели бы, чтобы наши отношения с Никарагуа были лучше. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

По словам дипломата, депортированные осужденные из Никарагуа прибыли на территорию США. Это соглашение не стало частью более масштабной сделки, а было односторонним постановлением местного правительства.

В Госдепе США посчитали неубедительными объяснения Китая насчет аэростата.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State