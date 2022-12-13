Госдеп надеется, что США и Никарагуа смогут улучшить отношения после высылки осужденных

Американское внешнеполитическое ведомство надеется на то, что власти США и Никарагуа смогут улучшить отношения после высылки осужденных. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник пояснил, что Вашингтон и Манагуа смогут сделать шаги по улучшению двусторонних отношений после решения властей латиноамериканской республики депортировать более 200 человек, осужденных за антигосударственные преступления.
Наши санкции и другие ограничения остаются в силе, хотя мы надеемся на то, что США и Никарагуа могут отталкиваться от этого шага в дальнейшем. Мы надеемся, и мы хотели бы, чтобы наши отношения с Никарагуа были лучше.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
По словам дипломата, депортированные осужденные из Никарагуа прибыли на территорию США. Это соглашение не стало частью более масштабной сделки, а было односторонним постановлением местного правительства.
В Госдепе США посчитали неубедительными объяснения Китая насчет аэростата.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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