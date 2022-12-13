В Госдепе США посчитали неубедительными объяснения Китая насчет аэростата

Нед Прайс рассказал о том, что китайский аппарат не мог оказаться в воздушном пространстве США по ошибке.

В американском внешнеполитическом ведомстве посчитали неубедительными объяснения официальных властей Китая насчет попавшего в воздушное пространство США аэростата. Речь идет об утверждениях Пекина о том, что иностранный аппарат был метеорологическим зондом, а не шпионским устройством, который находился над территорией США по ошибке. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Госдепе США сделал официальный представитель Нед Прайс. Чиновник ответил на вопрос о том, мог ли аппарат КНр действительно оказаться в небе США по ошибке его операторов.

Эти объяснения кажутся нам неубедительными. Также нам кажутся неубедительными заявления, что это был некий метеорологический зонд. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News