Дипломаты США отметили, что на решение влияют местные законодатели, а не только власти страны.

В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс подчеркнул, что Белый дом не возражает против реализации боевых самолетов Анкаре. Однако право голоса по поставкам также есть у законодателей из Конгресса США.

Такие решения принимаются не только исполнительной ветвью (власти). Это такие решения, в которых наши коллеги из конгресса тоже имеют право голоса. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс добавил, что администрация США дала "четко понять" Конгрессу о собственной поддержке продаж F-16. Дипломаты продолжают вести диалог с турецкими партнерами и местным законодательным собранием.

Госдеп заявил о готовности США принять инспекторов РФ на своих объектах в рамках ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State