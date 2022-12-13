  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:58
127
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16

0 0

Дипломаты США отметили, что на решение влияют местные законодатели, а не только власти страны.

В Госдепе ответили на вопрос о возможной блокировке продаж Турции F-16. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс подчеркнул, что Белый дом не возражает против реализации боевых самолетов Анкаре. Однако право голоса по поставкам также есть у законодателей из Конгресса США.

Такие решения принимаются не только исполнительной ветвью (власти). Это такие решения, в которых наши коллеги из конгресса тоже имеют право голоса.

Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Нед Прайс добавил, что администрация США дала "четко понять" Конгрессу о собственной поддержке продаж F-16. Дипломаты продолжают вести диалог с турецкими партнерами и местным законодательным собранием.

Госдеп заявил о готовности США принять инспекторов РФ на своих объектах в рамках ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: f-16, госдеп, конгресс, нед прайс, турция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии