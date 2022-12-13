Госдеп заявил о готовности США принять инспекторов РФ на своих объектах в рамках ДСНВ

Ведант Патель рассказал о том, что России следует также пустить американцев для инспекции на свои объекты.

Американское внешнеполитическое ведомство заявило о готовности властей США принять инспекторов России на своих объектах в рамках ДСНВ (договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений). Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа США Веднат Патель. Чиновник пояснил, что американцы также призывают российскую сторону возобновить аналогичную возможность проводить проверки на объектах РФ, так как сам Вашингтон позволяет Москве проводить такие миссии.

... Так, как это происходило на протяжении лет. Это означает созыв совместной консультационной комиссии. Ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

