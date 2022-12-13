В Госдепе США осудили теракт в Восточном Иерусалиме

Ведант Патель выразил соболезнования семьям погибших.

Американские власти осудили теракт, произошедший накануне в Восточном Иерусалиме. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства США Ведант Патель. Чиновник пояснил, что Госдеп не связывают трагедию с недавним рейдом еврейских силовиков на Западном берегу реки Иордан.

Мы осуждаем в самых резких терминах эту очевидную террористическую атаку. Наша приверженность обеспечению безопасности Израиля остается нерушимой. Мы выражаем соболезнования израильскому народу. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Чиновник не ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, связывают ли в Вашингтоне теракт с недавним рейдом израильских военных на Западном берегу реки Иордан. Ведант Пател только указал на то, что Госдепартамент продолжает собирать информацию о произошедшем. Власти США осуждают любые акты насилия в отношении мирного населения.

Jerusalem Post: семь человек стали жертвами теракта в синагоге в Иерусалиме.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State