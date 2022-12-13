Jerusalem Post: семь человек стали жертвами теракта в синагоге в Иерусалиме

Полиции удалось нейтрализовать преступника.

Авторы из издания Jerusalem Post рассказали о том, что семь человек стали жертвами теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме. Трагедия зафиксирована вечером 27 января в районе Неве-Яаков. Местные правоохранительные органы подчеркнули, что боевик прибыл к религиозному объекту около 20:30 по местному времени (21:30 по времени Москвы) после наступления шаббата. Он начал стрелять по теми людям, которых заметил поблизости. Силы полиции прибыли на место инцидента и открыты по преступнику огонь на поражение. В результате террориста удалось нейтрализовать. Оперативники сразу охарактеризовали случившееся как террористический акт.

Семь невинных людей были убиты, многие другие ранены в результате террористической атаки. заявление в СМИ

Напомним, что нападение на синагогу в Восточном Иерусалиме произошло в обстановке начавшегося обострения израильско-палестинского конфликта в регионе. В четверг израильские силовики провели масштабную специальную операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. В ходе рейда против террористов погибли, по различным данным, от 6 до 11 местных жителей-палестинцев.

Израильские силовики застрелили палестинца на Западном берегу реки Иордан.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ