Екатерина Гусева поздравила петербуржцев с Днем Победы на выставке "Россия"

Актриса подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге блокадников.

Актриса Екатерина Гусева посетила стенд Петербурга на выставке "Россия" на ВДНХ. В беседе с изданием "Петербургский дневник" она поздравила жителей города с 79-й годовщиной со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге блокадников.

Гусева акцентировала внимание на том, что при встрече с блокадниками она не может сдержать слез, хочет обнять их и никогда не отпускать.

Актриса также отметила, что все мы не можем подвести ни тех, кто жив, ни тех, кого уже нет, поэтому необходимо с честью нести звание наследников победителей, не терять чести и достоинства.

Ранее мы сообщили о том, что украшения ко Дню Победы в Петербурге разместили по 400 адресам.

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"