Украшения ко Дню Победы в Петербурге разместят по 400 адресам

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Северной столице будут использованы плакаты, которые разместят на наружных рекламных носителях. Об этом рассказал председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Владимир Рябовол на пресс-конференции ТАСС.

В оформлении будет использована серия "Народная Победа" с портретами ныне живущих ветеранов, серия плакатов "Герои Советского Союза" с портретами героев, которые воевали на Ленинградском фронте. Всего будет задействовано более 500 сторон рекламных конструкций по 400 адресам.

Также ветеранов поздравят через электронные средства рекламы, которые находятся в исторической части Петербурга. Они будут транслировать праздничные ролики.