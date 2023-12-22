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Украшения ко Дню Победы в Петербурге разместят по 400 адресам
Сегодня, 15:35
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Украшения ко Дню Победы в Петербурге разместят по 400 адресам

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Всего будет задействовано более 500 сторон рекламных конструкций.

В рамках подготовки к празднованию Дня Победы в Северной столице будут использованы плакаты, которые разместят на наружных рекламных носителях. Об этом рассказал председатель комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга Владимир Рябовол на пресс-конференции ТАСС.

В оформлении будет использована серия "Народная Победа" с портретами ныне живущих ветеранов, серия плакатов "Герои Советского Союза" с портретами героев, которые воевали на Ленинградском фронте. Всего будет задействовано более 500 сторон рекламных конструкций по 400 адресам.

Также ветеранов поздравят через электронные средства рекламы, которые находятся в исторической части Петербурга. Они будут транслировать праздничные ролики.

Ранее мы сообщили о том, что перед Днём Победы мошенники пытаются обмануть ветеранов.

Фото: Комитет по печати и взаимодействию со СМИ

Теги: день победы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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