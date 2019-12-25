В Госдепе заявили, что США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира

Нед Прайс рассказал, что Вашингтон готов сотрудничать с Ереваном и Баку в двусторонних форматах, а также в рамках Минской группы ОБСЕ.

США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник пояснил, что урегулирование конфликта может вестись, в том числе, и через Минскую группу ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе). В Вашингтоне сохраняют приверженность мирному, демократическому и процветающему будущему Южного Кавказа.

Мы приветствовали …прошедшую 6 апреля в Брюсселе встречу Пашиняна и Алиева, включая положительную динамику подготовки к мирным переговорам и формирование двусторонней комиссии по делимитации границ. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Накануне встречи премьер-министра Армении и президента Азербайджана государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с обеими сторонами. В них лидер Госдепа подтвердил намерение Вашингтона к двусторонним сотрудничествам с единомышленниками. Относительно роли Москвы в урегулировании конфликта Нед Прайс считает, что не может об этом говорить.

Пожавшему руку пустоте Байдену захотели объявить импичмент.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State