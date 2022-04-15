Пожавшему руку пустоте Байдену захотели объявить импичмент

Лидер Белого дома оконфузился в Скверной Каролине.

Пожавшему руку пустоте американскому президенту Джо Байдену захотели объявить импичмент. Соответствующее предложение в социальных сетях высказала местный конгрессмен Марджори Тейлор-Грин. Она прокомментировала очередной конфуз с лидером Белого дома, который произошел на этот раз в штате Северная Каролина. Глава страны выступал там для сотрудников местной сельскохозяйственной академии. Политик снова обвинил во всех неприятностях США российскую сторону и Владимира Путина.

Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно! Он руководит нашей страной. Уже достаточно. Марджори Тейлор-Грин, конгрессмен США

По завершении своей гневной речи Джо Байден решил пожать руку своему невидимому собеседнику. Однако рядом с ним в этот момент никого не было. После этого президент США долгое время в растерянности смотрел на ограждения. После этого политик развернулся и практически уткнулся лицом во флаг, висевший на стене. Долгое время он находился к зрителям спиной. Предположительно, лидер страны пытался найти выход с трибуны. После всех действий ем удалось понять, как можно выйти со сцены, после чего он размеренно пошел к выходу.

Блинкен: в интересах американцев не воевать с Россией.

Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour

