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Блинкен: в интересах американцев не воевать с Россией
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Блинкен: в интересах американцев не воевать с Россией

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Госсекретарь Госдепа США заявил, какие национальные интересы у американцев.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что в интересах американцев не воевать с Россией. Соответствующее обращение руководитель внешнеполитического ведомства сделал перед коллегами и участниками мероприятия на виртуальном форуме, проводившимся университетом Мичигана. По мнению чиновника, лидер Белого дома Дж Байден должен быть уверен в том, что действует исключительно в национальных интересах государства и народа.

Один из этих интересов - быть уверенным в нашей высокой способности не вступать в прямой конфликт с Россией, избегать того, что может привести к широкомасштабной войне.

Энтони Блинкен, госсекеретарь США

Госдеп: США не соглашались на размораживание активов Ирана.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, третья мировая война, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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