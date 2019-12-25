Госдеп: США не соглашались на размораживание активов Ирана

Нед Прайс рассказал, что прогресса в переговорах с Тегераном нет.

Госдеп заявил, что США не соглашались на размораживание активов Ирана в третьих странах. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на регулярном брифинге в американском внешнеполитическом ведомстве официальный представитель Нед Прайс. Чиновник отметил, что подобных соглашений с Тегераном, ведущихся в рамках освобождения граждан США, Вашингтон не имеет.

Все наши санкции сохраняются и будут сохраняться, пока мы не сможем обеспечить общее возвращение к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник добавил, что ранее в западных СМИ имели место "ложные утверждения о сделках по задержанным лицам", а также опубликованы сведения о смягчении санкционной политики в адрес Ирана. Прайс подчеркнул прессе, что на самом деле никаких прорывов в переговорном процессе нет, а на территории страны по-прежнему остаются безосновательно задержанные и удерживаемые граждане США. Однако информация о достигнутом соглашении поступила бы в первую очередь от Госдепа, а не от СМИ.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

