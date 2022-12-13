В Госдепе заявили, что Блинкен не планирует контактов с Лавровым

Ведант Патель рассказал о призыве к Москве по освобождению задержанных американцев.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен не планирует контактов с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

У нас нет планов встреч или иных контактов с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. У госсекретаря была возможность поговорить с ним по телефону месяц назад. Он ясно заявил о необходимости освободить незаконно задержанных граждан США. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

По информации от российского Центра общественных связей ФСБ, корреспондент Эван Гершкович, "действуя по заданию американской стороны", занимался сбором составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса страны. Корреспондента задержали в конце марта 2023 года в городе Екатеринбург. В его отношении ведется уголовное дело по статье 276и УК РФ за шпионаж.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State