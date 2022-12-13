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Госдеп: американские дипломаты помогли Гуайдо добраться в США из Колумбии

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Ведант Патель не смог раскрыть сведения о том, просил ли политик убежища в США.

Американские дипломаты в сотрудничестве с властями Колумбии помогли венесуэльскому политику-оппозиционеру Хуану Гуайдо добраться до территории США. Соответствующей информацией с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне поделился заместитель официального представителя внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник назвал конфиденциальной информацию о том, просил ли иностранец политического убежища или какой-либо защиты у Белого дома. Эксперт поблагодарил власти Колумбии за поддержку граждан республики, которые бежали в связи с гонениями и преследованиями.

Мы тесно работали с правительством Колумбии через дипломатов США, чтобы безопасно доставить его в Соединенные Штаты.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: ведант пател, ведант патель, госдеп, колумбия, латинская америка, политическое убежище, хуан гуйадо
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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