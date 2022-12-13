Госдеп отказался комментировать роль Блинкена в деле ноутбука сына Байдена

Ведант Патель считает, что вопрос не касается работы министерства по иностранным делам США.

Заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель отказался комментировать журналистам в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне опубликованную юридическим комитетом палаты представителей информацию о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен причастен к попыткам окружения лидера Белого дома Джо Байдена "замять" историю с ноутбуком его сына Хантера.

Этот вопрос не касается работы госдепартамента и ничего общего не имеет с внешней политикой США, поэтому мне нечего сказать. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Напомним, что на текущей неделе юридический комитет палаты представителей США опубликовал официальное заявление о том, что предвыборный штаб Джо Байдена пытался нивелировать скандальную историю с ноутбуком. Местные законодатели ссылаются на сведения от бывшего заместителя главы Центрального разведывательного управления Майкла Морелла. Подпись этого чиновника, а также еще порядка пятидесяти сотрудников разведывательного сообщества страны стояла под документом о том, что у истории с ноутбуком Хантера Байдена якобы есть признаки проводимой российскими представителями "дезинформации".

Госдеп заявил, что инспекции судов в СКЦ дважды приостанавливались якобы из-за действий РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State