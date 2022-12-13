Госдеп заявил, что инспекции судов в СКЦ дважды приостанавливались якобы из-за действий РФ

Заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель заявил о том, что международные инспекции морских судов в Совместном координационном центре по зерновой сделке дважды за период в две недели приостанавливались якобы из-за проводимой деятельности российских представителей. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. Чиновник добавил, что власти США поддерживают стремления и усилия генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша и турецкого руководства на продление черноморской инициативы. По версии Госдепа США, действия Москвы угрожали безопасности торговых кораблей.
Мы крайне озабочены недавними действиями России. Делегация РФ в Стамбуле дважды препятствовала проведению инспекции судов, направляющихся в украинские порты за зерном.
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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