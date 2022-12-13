Нед Прайс нк ответил на вопрос о том, что Киев обратился у Турции.

В Госдепе выступили за продление и расширение зерновой сделки. Такое мнение в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне высказал официальный представитель при американском внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник добавил, что следует расширить срок действия некоторых пунктов договора, срок действия которых истекает во второй половине марта 2023 года. При этом эксперт не стал отвечать на вопрос одного из корреспондентов о том, действительно ли киевский режим на текущей неделе обратился к Турции и ООН с инициативой о том, что следует начать переговоры о продлении продовольственной сделки.

Зерновая сделка привела к снижению глобальных цен на продовольствие. Мы призываем Россию согласиться на продление, а в конечном счете и на расширение договоренностей. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что международные договоренности об экспорте продовольствия с территории Украины заключили 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных киевскому режиму морских портов Одессы, Черноморска и Южного. При этом сформированный Россией, Турцией, Украиной и ООН Совместный координационный центр будет работать для досмотра судов. Специалисты занимаются недопущением контрабанды вооружения и исключением любых провокаций.

США официально получили от России уведомление о приостановке участия в ДСНВ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State