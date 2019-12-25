В Госдепе считают важной поддержку контактов с РФ на уровне посольств

Нед Прайс рассказал о том, зачем США сохраняют в Москве своего посла и его коллег.

Власти США поддерживают регулярные контакты с Россией на уровне посольств, Вашингтон считает особенно важным сохранение дипломатических отношений в период роста напряженности. Об этом сообщил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге для журналистов. Он назвал цель дипломатического присутствия Вашингтона по всему миру - речь идет о возможности поддержки общения принимающими сторонами.

Есть работающее посольство в Москве. Посол Салливан, как и его заместители и коллеги, поддерживают регулярные контакты с РФ по вопросам, представляющим взаимный интерес. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Эксперт полагает, что взаимные дипломатические отношения помогают четко, эффективно и зачастую откровенно говорить с оппонентами во все времена. Прайс подчеркнул, что особенно это важно в периоды крайней напряженности между сторонами. Одним из таких периодов в Госдепе считают специальную военную операцию РФ на Украине. По мнению Госдепа США, Москва предпринимала шаги для сокращения присутствия дипломатов Вашингтона у себя в стране. При этом, по словам Прайса, в США стремятся к паритету с точки зрения численности сотрудников дипломатических миссий.

В Госдепе заявили, что США готовы помочь Азербайджану и Армении достичь мира.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State