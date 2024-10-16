В Госдепе считают, что Израилю несложно увеличить объем помощи для Газы

Мэттью Миллер рассказал о кризисной ситуации для населения палестинского анклава.

Израильским властям ничего не стоит увеличить поток гуманитарной помощи, предназначенной нуждающемуся мирному населению в секторе Газа, на реализацию данной задачи американское внешнеполитическое ведомство дают еврейскому государству 30 дней. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что государственный секретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин направили Иель-Авиву письмо о необходимости принятия конкретных мер.

Мы знаем, что в Газу можно доставить гуманитарную помощь. Мы знаем, что это можно сделать, что различные логистические и бюрократические препятствия могут быть преодолены, и поэтому правительство Израиля обязано преодолеть эти трудности и доставить [туда больше] гуманитарной помощи. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер пояснил, что пи сьмо является целесообразным способом дать Израилю определенный период времени для реализации мер, так как задачи не могут быть выполнены одномоментно.

Госдеп предостерег Израиль от схожих с Газой операций в Ливане.

Фото и видео: YouTube / Defense Now