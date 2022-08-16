Госдеп предостерег Израиль от схожих с Газой операций в Ливане

Мэттью Миллер прокомментировал слова Биньямина Нетаньяху.

В американском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти еврейского государства от любого рода военных операций, организованных на территории Ливана, которые были бы аналогичны тем, что Израиль проводит на территории сектора Газа. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник таким образом прокомментировал слова местного премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно операций в Ливане.

Именно ливанский народ, а не кто-то другой должен решать, кто будет им руководить. Никто не должен диктовать ливанскому народу, кто является его лидером - ни Израиль, ни США, ни любая другая страна. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Биньямин Нетаньяху указал общественности о праве на самооборону. Он предложил местным жителям из Ливана "сделать выбор" и попытаться самим избавить свою республику от присутствия шиитской организации "Хезболлах". Израильтянин призвал ливанцев "поднять головы и вернуть себе обратно свою страну". Мэттью Миллер полагает, что нельзя допустить, чтобы ситуация в Ливане превратилась в нечто подобное в палестинском анклаве.

Госдеп: Израиль расследует сотни возможных нарушений со стороны своих военных в Газе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now