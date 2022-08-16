Госдеп: Израиль расследует сотни возможных нарушений со стороны своих военных в Газе

Мэттью Миллер оценил информацию о возможных преступлениях ЦАХАЛ.

Израиль уведомил американское внешнеполитическое ведомство о расследовании сотен возможных нарушений гуманитарного права военнослужащими еврейского государства (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Иностранный чиновник указал, что власти США глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа, в частности в северной части палестинского анклава.

Они уведомили нас о проведении сотен и сотен расследований возможных нарушений правил поведения израильскими военными. Мы ожидаем завершения этих расследований. Если будут выявлены нарушения, необходимо привлечение к ответственности. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В США добавили, что согласно международному гуманитарному праву, у Израиля есть обязательство обеспечивать доставку продовольствия, воды и другой гуманитарной помощи во всех районах Сектора Газы.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now