Блинкен отказался от поездки в ФРГ и Анголу вслед за Байденом

Мэттью Миллер объяснил изменения в графике поездок у руководителя Госдепа США.

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен, как и лидер Белого дома Джо Байден, не поедет в ближайшие дни в Германию и Анголу с рабочим визитом. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что руководитель Госдепа планировал сопровождать президента, однако из-за того, что поездки откладываются, Блинкен вернется из Лаоса в столицу США.

Как заявил сегодня утром Белый дом, учитывая прогнозируемую траекторию и силу урагана "Милтон", президент Байден отложил свою предстоящую поездку в Германию и Анголу, чтобы проконтролировать принятие мер.... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что на территории Лаоса Энтони Блинкен на текущей неделе примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатском саммите (ВАС).

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Фото и видео: YouTube / Defense Now