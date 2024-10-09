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Госдеп: исключение "Талибана"* из списка террористов невозможно без многих изменений

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Мэттью Миллер рассказал об изменении позиции РФ к властям в Афганистане.

Исключение американским внешнеполитическим ведомством "Талибана"* (* - террористическая и экстремистская организация, запрещенная на территории России) из списка террористических организаций невозможно без существенных перемен в сфере соблюдения движением прав человека в Афганистане. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель  Госдепа США  Мэттью Миллер. Иностранный чиновник  прокомментировал решение Москвы убрать ближневосточное движение из своего "черного" перечня.

Мы не меняли нашего отношения и продолжаем настаивать на том, что любые значимые шаги по нормализации отношений должны основываться на глубинных изменениях в соблюдении прав человека.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 4 октября специальный представитель российского президента Владимира Путина по Афганистану Замир Кабулов заявил общественности, что принципиальное решение об исключении "Талибана"* из списка террористических организаций принято на высшем уровне. Однако все еще требуется соблюсти необходимые правовые процедуры. 

Госдеп не подтвердил утверждения о проведении Ираном ядерного испытания.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: афганистан, госдеп, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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