Госдеп не подтвердил утверждения о проведении Ираном ядерного испытания

Мэттью Миллер не мог подтвердить информацию об испытаниях Тегераном нового вооружения.

В Американском внешнеполитическом ведомстве не подтвердили утверждения о том, что Иран пятого октября якобы провел первое в истории своей страны ядерное испытание. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник

У меня нет никакой информации. Я не видел эти публикации. У меня нет информации, чтобы это подтвердить. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что 5 октября в иранской провинции Семнан, расположенной в юго-востчном направлении от Тегерана, произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла. Очаг залегал на глубине в десять километров.. Ряд западных и израильских аналитиков написали о том, Иран якобы провел подземное испытание ядерного оружия. Они связали тренировку с подготовкой Тегерана к возможной атаке Израиля в ответ на недавний ракетный удар.

США по-прежнему считают характер операций Израиля в Ливане ограниченным.

Фото и видео: YouTube / Defense Now