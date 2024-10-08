США по-прежнему считают характер операций Израиля в Ливане ограниченным

Мэттью Миллер рассказал о деятельности ЦАХАЛ в борьбе с "Хезболлах".

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что израильские операции против шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана по-прежнему носят ограниченный характер. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник отказался отвечать на вопрос СМИ о том, соответствуют ли израильские воздушные удары по Бейруту ограниченному характеру проводимых военнослужащими ЦАХАЛ в регионе Ближнего Востока операций.

Мы поддерживаем их в борьбе с "Хезболлах", но, разумеется, мы ожидаем, что они будут делать это, соблюдая нормы международного гуманитарного права и сводя к минимуму число жертв среди мирного населения. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now