Мэттью Миллер рассказал о ситуации с Стефаном Хаббардом.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассматривает возможные варианты действий в связи с вынесением в Москве приговора 72-летнему американскому гражданину Стефану Хаббарду, осужденному за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник прокомментировал постановление Московского городского суда по расследованию в отношении американца.

У меня мало информации об этом деле, потому что Россия отказалась предоставить консульский доступ. Тем не менее я скажу, он находится в тюрьме уже два года. Он был арестован на Украине, а не в России. Мы внимательно изучаем это дело и обдумываем наши дальнейшие действия. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Также СМИ задали чиновнику из Госдепа США вопрос о том, почему российская сторона не предоставляет консульский доступ к Хаббарду. Мэттью Миллер пояснил, что власти в Вашингтоне разочарованы ситуацией и планируют и дальше добиваться от России доступа к своему гражданину.

США считают, что буферную зону между Израилем и Ливаном будут охранять миротворцы.

Фото и видео: YouTube / Defense Now