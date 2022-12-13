Ведант Патель рассказал о том, что действия лучше слов.

В Госдепе прокомментировали непризнание Ираном Крыма частью России. Этот вопрос заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства поднял во время регулярного брифинга в Вашингтоне. Журналисты попросили чиновника оценить выступление министра иностранных дел Ирана Хосейана Амира Абдоллахияна, который рассказал о том, что его страна не признает вхождение в состав РФ Крыма, Херсонской и Запорожской областей, Донецкой и Луганской народных республик. В Госдепе США пояснили, что такая позиция представителя Ближнего Востока говорит о том, что действия Тегерана на самом деле говорят больше, чем его слова.

Это еще одна ситуация, когда речь идет об иранском режиме: действия говорят громче слов. Мы согласны с тем, что Крым - это Украина, все другие присоединенные территории - тоже Украина. Ведант Патель, зампресс-секретарь Госдепа США

Эксперт пояснил, что администрация в Белом доме не согласна с действиями Тегерана, который якобы предоставляет Москве беспилотные летательные аппараты, которые отправляются в зону проведения специальной военной операции на Украине, наносят удары по гражданской и энергетической инфраструктуре страны, что, по словам Пателя, является нарушением территориальной целостности и независимости Украины.

Госдеп следит за данными об открытии ФСБ дела против подозреваемого в шпионаже американца.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News