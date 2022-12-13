Ведант Патель рассказал о ситуации с задержанным.

Госдеп следит за данными об открытии ФСБ дела против подозреваемого в шпионаже американца. Соответствующее заявление на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Чиновник пояснил, что дипломаты мониторят действия сотрудников Федеральной службой безопасности РФ после возбуждения силовиками уголовного дела в отношении подозреваемого в сборе биологической информации.

Мы в курсе этих неподтвержденных сообщений о расследовании в отношении американца. Как правило, Россия не соблюдает свои обязательства по своевременному уведомлению о задержании граждан США в России. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Дипломат пояснил, что власти США продолжают следить за ситуацией, а посольство Вашингтона в Москве взаимодействует с российскими коллегами ради обеспечения своевременных уведомлений и доступа ко всем гражданам США, которые находятся под стражей в РФ.

Госдеп не смог объяснить, почему США не уведомили посольство РФ об аресте россиянина.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News