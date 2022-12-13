Госдеп не смог объяснить, почему США не уведомили посольство РФ об аресте россиянина

Ведант Патель отметил, что узнает подробности о деле.

Госдеп не смог объяснить, почему США надлежащим образом не уведомили посольство России об аресте россиянина. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Пресса спросила у чиновница об Анатолии Легкодымове. Спикер отметил, что готов для начала проверить о том, есть ли какая-то конкретика по данной ситуации.

Я не осведомлен о данном конкретном деле. Я бы, конечно, также перенаправил вас к местным властям в Майами относительно касающихся этого подробностей. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Также Ведант Патель выступил с утверждением о том, что Москва якобы не соблюдает свои международные обязательства по своевременному уведомлению властей США о задержании американских граждан на территории РФ.

Госдеп США в ответ на слова Медведева заявил об отсутствии победителей в ядерной войне.

Фото и видео: YouTube / Defense Flash News