В Госдепе призвали Зурабишвили предоставить данные о подтасовке выборов

Мэттью Миллер оценил политическую обстановку в Грузии после выборов.

Грузинскому президенту Саломе Зурабишвили следует предоставить мировому сообществу всю имеющуюся у нее информацию о возможной фальсификации парламентских выборов в стране, которые состоялись 26 октября. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат указал на то, что речь идет об обвинениях, в которых глава государства подозревает другие власти Грузии. Таким образом спикер прокомментировал расследование властей в Тбилиси по данному делу.

Президент может говорит сама за себя, но, насколько я понимаю, она заявила, что у нее есть информация о нарушениях, так что, надеюсь, она сможет предоставить эту информацию. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США подчеркнули, что во внешнеполитическом ведомстве считают необходимым расследовать нарушения, которые якобы имели место на парламентских выборах в Грузии. Мэттью Миллер напомнил СМИ о том, что в Вашингтоне приняли решение приостановить программу оказания помощи Тбилиси в размере более 95 миллионов долларов из-за одобренного в стране закона об иностранных агентах.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now