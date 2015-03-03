Госдеп: "план победы" Зеленского вызвал обеспокоенность у союзников США

Мэттью Миллер уведомил о продолжении консультаций по теме.

"План победы" лидера киевского режима Владимира Зеленского вызвал обеспокоенность среди международных союзников США, и обсуждение его положений все еще продолжается. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат таким образом отреагировал на вопрос СМИ о возможном ответе США на отправку Северной Кореей войск для участия в российско-украинском региональном конфликте на стороне Москвы. Спикер Госдепа подчеркнул, что консультации с партнерами по этому вопросу продолжаются.

Не думаю, что это обстоятельство усложняет ситуацию, но определенно вызывает беспокойство у ряда наших союзников по НАТО. Мы слышали это напрямую в наших разговорах с союзниками. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / Defense Now