США запросили у Израиля пояснения об ударе по Бейт-Лахия в Газе

Мэттью Миллер уточнил, что Вашингтон запросил у Израиля подробности операции.

Американское внешнеполитическое ведомство запросило у руководства еврейского государства пояснения по обстоятельствам нанесения воздушного удара по населенному пункту Бейт-Лахия, расположенного в секторе Газа По предварительным данным, в результате инцидента погибли десятки мирных палестинских жителей, включая и несовершеннолетних граждан. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат указал СМИ на то, что речь идет о ужасающем происшествии с ужасающими последствиями.

Мы вступили в контакт с правительством Израиля, чтобы выяснить, что произошло. Мы пока не знаем обстоятельств. Не могу говорить о числе погибших, но есть сообщения о двух десятках детей, погибших в этом инциденте. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Пресса попросила сотрудника Госдепа США уточнить, могут ли власти США сократить объемы поставок оружия для ЦАХАЛ связи с тем, что мирные палестинцы продолжают гибнуть в анклаве в результате военных операций Израиля. Мэттью Миллер ушел от прямого ответа на вопрос. н заметил, что в Белом доме продолжают пытаться завкршить конфликт на Ближнем Востоке и убеждают правительство Израиля в необходимости положить конец войне.

Госдеп: Израилю надо поделиться данными о возможных связях БАПОР с радикалами.

Фото и видео: YouTube / Defense Now