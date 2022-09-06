Госдеп: Израилю надо поделиться данными о возможных связях БАПОР с радикалами

Мэттью Миллер прокомментировал просьбы БАПОР к Израилю относительно обвинений своих сотрудников.

Власти еврейского государства должны предоставить Ближневосточному агентству Всемирной организации для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) доказательства предполагаемых связей сотрудников данной структуры с радикальными элементами. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник указал на то, что данные должны быть переданы Израилем в том случае, если страна действительно ими располагает.

Им необходимо расследовать любые утверждения о неподобающем поведении их сотрудников. И мы видели, что они проводили расследования. И мы видели, что они уволили ряд сотрудников. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе США добавили, что в БАПОР говорили о том, что, применительно к ряду утверждений со стороны Израиля в отношении сотрудников организации, правительство еврейского государства отказывалось предоставлять информацию, которую БАПОР запрашивало. Эти сведения были необходимы для проведения расследования.

Госдеп отказался сказать, считают ли США, что Израиль пытается морить голодом палестинцев.

Фото и видео: YouTube / Defense Now