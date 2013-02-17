Госдеп отказался сказать, считают ли США, что Израиль пытается морить голодом палестинцев

Мэттью Миллер не смог прямо ответить на вопрос журналистки.

В американском внешнеполитическом ведомстве отказались уточнить, считают ли власти в Вашингтоне, что Израиль пытается морить палестинцев голодом на территории сектора Газа. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Я не буду давать ту или иную оценку. Я отмечу, что правительство Израиля само может сказать, что оно пытается сделать. Мы следим очень внимательно. Мы даем им понять, что им нужно предоставить гражданскому населению доступ к гуманитарной помощи. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Власти Марокко уведомили о том, что осуждают воздушные нападения Израиля на палестинские школы и больницы, а также политику еврейского государства, направленную "на морение голодом палестинцев на их территориях".

Госдеп изучает информацию о спасении из-под Угледара гражданина США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now