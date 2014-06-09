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Госдеп изучает информацию о спасении из-под Угледара гражданина США

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Мэттью Миллер рассказал о том, что США проверяют данные, поступившие от СМИ.

В американском внешнеполитическом ведомстве изучают сообщения о спасении из-под города Угледара американского гражданина, работавшего на российскую сторону. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. 

Мы видели эти сообщения. Мы изучаем их, но у меня нет никакой дополнительной информации.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в штабе обороны Донецкой народной республики сообщили журналистам о том, что работавший на Россию гражданин США был спасен из населенного пункта Богоявленка, расположенной под Угледаром. Речь идет о Кеннете М. (имя изменено). Иностранец на протяжении двух лет специальной военной операции находился на украинской территории. Оттуда он передавал Москве разведывательные сведения, которые позволяли наносить высокоточные удары по объектам противника и минимизировать ущерб для гражданской инфраструктуры и мирному населению.

Госдеп считает, что удар Израиля по Ирану был пропорционален атаке 1 октября.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: госдеп, мэттью миллер, угледар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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