Мэттью Миллер рассказал о том, что США проверяют данные, поступившие от СМИ.

В американском внешнеполитическом ведомстве изучают сообщения о спасении из-под города Угледара американского гражданина, работавшего на российскую сторону. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Мы видели эти сообщения. Мы изучаем их, но у меня нет никакой дополнительной информации. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в штабе обороны Донецкой народной республики сообщили журналистам о том, что работавший на Россию гражданин США был спасен из населенного пункта Богоявленка, расположенной под Угледаром. Речь идет о Кеннете М. (имя изменено). Иностранец на протяжении двух лет специальной военной операции находился на украинской территории. Оттуда он передавал Москве разведывательные сведения, которые позволяли наносить высокоточные удары по объектам противника и минимизировать ущерб для гражданской инфраструктуры и мирному населению.

Госдеп считает, что удар Израиля по Ирану был пропорционален атаке 1 октября.

Фото и видео: YouTube / Defense Now