Госдеп: удар Израиля по Ирану был пропорционален атаке 1 октября

Мэттью Миллер призвал Тегеран отказаться от ответной реакции.

Американское внешнеполитическое ведомство считает, что воздушный удар Израиля по Ирану был соразмерен атаке, осуществленной Тегераном по еврейскому государству 1 октября. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат добавил, что если власти в Иране решатся на ответ ЦАХАЛу (армии обороны Израиля), то в Белом доме продолжат защищать партнеров в регионе Ближнего Востока.

Говорили публично, мы контактировали с ними почти четыре недели по поводу природы их ответа, чтобы гарантировать, что их ответ будет пропорциональным и никоим образом не приведет к дальнейшей эскалации. Мы считаем, что природа их ответа была именно такой. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что ответ, предпринятый Израилем, не включал в себя атаки на ядерные или экономические объекты Ирана.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now