В США пригрозили Грузии при сохранении нынешнего курса Тбилиси

Мэттью Миллер негативно отреагировал на итоги голосования на парламентских выборах в Грузии.

Американское внешнеполитическое ведомство угрожает Грузии "дальнейшими последствиями" из-за якобы имевших место нарушений на проведенных в стране выборах, а также в случае сохранения текущего внутриполитического курса Тбилиси. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат прокомментировал итоги голосования в Грузии.

Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что власти в Вашингтоне присоединяются к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании сообщений о якобы имевших место нарушениях на грузинских выборах.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now