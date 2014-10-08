В США пригрозили Грузии при сохранении нынешнего курса Тбилиси

Американское внешнеполитическое ведомство угрожает Грузии "дальнейшими последствиями" из-за якобы имевших место нарушений на проведенных в стране выборах, а также в случае сохранения текущего внутриполитического курса Тбилиси. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат прокомментировал итоги голосования в Грузии.
Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
Мэттью Миллер добавил, что власти в Вашингтоне присоединяются к призыву международных и местных наблюдателей о полном расследовании сообщений о якобы имевших место нарушениях на грузинских выборах.
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Фото и видео: YouTube / Defense Now
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