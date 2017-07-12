США ввели санкции против трех компаний и физлица за якобы разработку российского БПЛА

Мэттью Миллер прокомментировал включение компаний из КНР в "черный список".

Американская администрация при президенте Джо Байдене внесла в российские санкционные списки физическое лицо и три юридических, связанных, по мнению Вашингтона, с разработкой беспилотника, который используется в специальной военной операции на Украине. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный дипломат добавил, что разработка и производство беспилотников этой модели якобы велись в Китае в сотрудничестве с российскими оборонными предприятиями. Спикер выступил с утверждением перед СМИ о том, что попавшие под рестрикции лица работали в интересах компании из РФ, против которой ранее уже были введены западные запреты и ограничения.

США вводят санкции против трех организаций и одного физического лица, причастных к производству российского беспилотного летательного аппарата "Гарпия" дальнего радиуса действия, который был задействован <...> на Украине. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В министерстве по финансам США уточнили, что в "черные списки" попали две китайские компании, а также одна российская и ее генеральный директор - гражданин этой страны.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now