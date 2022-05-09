Госдеп: лидер ХАМАС был главным препятствием на пути прекращения огня в Газе

Мэттью Миллер прокомментировал гибель Яхьи Синвара в палестинском анклаве.

В американском внешнеполитическом ведомстве продолжат усилия по достижению режима прекращению огня в секторе Газа после ликвидации главы политического бюро палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара. Власти США считают, что мужчина был основным препятствием на этом пути. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Мы уже много месяцев пытаемся достичь прекращения огня, которое вернет заложников домой, облегчит страдания палестинского народа. И главным препятствием в достижении прекращения огня <...> был Синвар, который отказывался вести переговоры. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что израильская пресс-служба армии от 17 октября в социальных сетях уведомила о том, что в секторе Газа были "ликвидированы трое террористов". Позже военнослужащие ЦАХАЛ подтвердили, что Синвар был убит 16 октября во время проведения операции в палестинском анклаве.

Госдеп: использование палестинцев как живого щита было бы нарушением международного права.

Фото и видео: YouTube / Defense Now