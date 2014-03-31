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Госдеп: использование палестинцев как живого щита было бы нарушением международного права

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Мэттью Миллер оценил материал из The New York Times.

Использование израильскими военнослужащими пленных палестинцев в качестве живого щита на территории сектора Газа стало бы нарушением международного права. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник прокомментировал сведения, опубликованные в материале издания The New York Times (NYT). Эксперт указал СМИ на то, что ведется расследование по поводу данных, размещенных в статье.  В том случае, если специалисты выявят нарушения, для США будет важно, чтобы виновные понесли ответственность, а произошедшее в анклаве никогда не повторилось.

Если изложенные в нем факты окажутся правдой, то это совершенно неприемлемо. Не может быть никаких оснований и оправданий использованию мирного населения в качестве живого щита. Это было бы нарушением не только международного права, но и правил поведения самой израильской армии.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Сотрудник Госдепа пояснил, что сейчас США не готовы называть на этом фоне израильскую армию (ЦАХАЛ) "террористической организацией".

Госдеп: США донесли до Израиля обеспокоенность жертвами среди гражданских в Газе.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: ближний восток, госдеп, мэттью миллер, сектор газа
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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