Госдеп: США донесли до Израиля обеспокоенность жертвами среди гражданских в Газе

Мэттью Миллер напомнил об изучении конкретных случаев деятельности армии Израиля на Ближнем Востоке.

Американское внешнеполитическое ведомство донесло напрямую до израильских коллег обеспокоенность жертвами среди мирного населения в палестинском анклаве на Ближнем Востоке. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник прокомментировал недавние воздушные удары ЦАХАЛ по сектору Газа.

Мы понимаем, что Израиль действует в очень тяжелых условиях, но результаты этого удара вызывают глубокую обеспокоенность. Мы все видели эти кадры и знаем, насколько ужасно видеть, как люди сгорают заживо. Мы заявили о своей серьезной озабоченности непосредственно властям Израиля. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Однако Мэттью Миллер отказался охарактеризовать действия еврейского государства в регионе как военное преступление. Чиновник указал, что не может дать такую оценку действий армии Израиля, так как ведется определенный процесс в любом конкретном инциденте.

США заявили Израилю о том, что выступают против бомбардировок Бейрута.

Фото и видео: YouTube / Defense Now