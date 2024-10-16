США заявили Израилю о том, что выступают против бомбардировок Бейрута

Мэттью Миллер рассказал о позиции Вашингтона по ситуации на госгранице Ливана и Израиля.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили Израилю о том, что выступают против бомбардировок ливанского города Бейрута. Такой информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник указал на то, что еврейскому государству не следует производить атаки по столице соседней страны.

Мы ясно дали понять Израилю, что выступаем против кампании бомбардировок, которую они развернули в последние недели в Бейруте. В последние дни мы видим, что интенсивность ударов сократилась, и мы будем продолжать внимательно следить. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе считают, что Израилю несложно увеличить объем помощи для Газы.

Фото и видео: YouTube / Defense Now