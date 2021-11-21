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В Госдепе ответили на вопрос о планах по возобновлению выдачи виз в России

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Ведант Патель не смог рассказать о новых шагах со стороны американских дипломатах по проблеме.

А американском внешнеполитическом ведомстве ответили на вопрос о планах по возобновлению выдачи виз в России в скором будущем. В ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель уточнил, что власти США уде начали заполнять ранее свободные вакансии в посольстве в Москве. Речь идет о должностях, которые ответственны за выдачу гражданам въездных документов.

Я пока не готов объявить о каких-либо новых шагах в части выдачи виз.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: ведант патель, визы, госдеп, дипломаты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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